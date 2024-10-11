Бетербиев заявил, что не сомневается в победе над Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не сомневается в своей победе над обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Сомнений нет. Но уже слишком много разговоров, пора уже выходить на ринг», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Бой между Бетербиевым и Биволом за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

На счету 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения.