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Сегодня, 19:08

Бетербиев заявил, что не сомневается в победе над Биволом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не сомневается в своей победе над обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Сомнений нет. Но уже слишком много разговоров, пора уже выходить на ринг», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Бой между Бетербиевым и Биволом за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

На счету 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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