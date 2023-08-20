Биберт Туменов назвал своего брата Альберта лучшим ударником в мире

Боец полулегкого дивизиона ACA Биберт Туменов высказался о шансах Владимира Минеева в боксерском поединке против Альберта Туменова.

«Я долго работал с Альбертом, видел, как работает Минеев. Могу сказать, что я не вижу спортсменов как в России, так и в мире, которые могли бы составить конкуренцию Альберту в ударной технике. Туменов — лучший в мире ударник. Я боксировал со многими спортсменами, у каждого из которых своя техника, но ни в ком не увидел соперника для Альберта», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

33-летний Минеев провел 18 боев в ММА, одержал 16 побед, потерпел 1 поражение, 1 его бой завершился ничьей. На счету 31 летнего Туменова 4 поражения при 23 победах.