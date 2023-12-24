Бивол — Артур: видео лучших моментов боя

Появилось видео лучших моментов боя между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром. Поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Видео опубликовано на YouTube-канале DAZN Boxing.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107).

Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO.

Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.