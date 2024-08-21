Бивол и Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе 12 октября

Организаторы поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым объявили дату и место проведения мероприятия.

Бой состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Изначально поединок планировался на 1 июня, но был перенесен из-за травмы Бетербиева.

На счету 33-летнего Бивола 23 боя и ни одного поражения. В своем последнем поединке боксер 1 июня победил ливийца Малика Зинада.

39-летний Бетербиев имеет в активе 20 поединков, также без поражений. Он является действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.