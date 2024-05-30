Бивол и Зинад провели первую дуэль взглядов

Российский боксер Дмитрий Бивол и ливиец Малик Зинад провели битву взглядов в преддверии титульного поединка.

Дуэль взглядов прошла под песню группы Modern Talking «You're my heart, you're my soul».

Поединок между Биволом и Зинадом состоится в субботу, 1 июня, на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ожидалось, что бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе российский боксер проведет против Артура Бетербиева, однако его соотечественник был вынужден сняться из-за травмы.