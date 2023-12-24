Бивол: «Надеюсь, мои дети попробуют позаниматься боксом»

Сегодня, 10:08
Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, какими видами спорта занимаются его дети. Об этом Бивол сказал в интервью «СЭ».
— Боксом кто-то из детей будет заниматься?
— Я надеюсь, что они попробуют. Старший сын у меня с 3,5 лет хоккеем занимается.
— Уже на коньках стоит?
— Да. Младшего пробовал отдать, год позанимался, ему не нравилось вообще. И в сентябре я его привел на дзюдо. И у него пошло. Ему так дзюдо нравится.
Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.