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9 октября, 00:35

Бивол назвал сильнейшее качество Бетербиева перед титульным боем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол на битве взглядов.
Фото Reuters
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Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал, какое качество считает сильнейшим у своего соотечественника и чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведет против Бетербиева титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Артур умеет все, но его главное качество — ударная мощь», — сказал Бивол в совместном с Бетербиевым интервью TNT Sports Boxing.

Бетербиев при этом не стал называть лучшие качества Бивола.

«Думаю, Дмитрий прекрасно знает свои сильные и слабые стороны. Я знаю, но ничего не скажу», — заявил Бетербиев.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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