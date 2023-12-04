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Сегодня, 22:10

Бивол: «Победа Смита в бою с Бетербиевым не станет сенсацией. Чуть-чуть удивлюсь»

Алина Савинова
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Чемпион WBA Дмитрий Бивол рассказал, что победа Каллума Смита над Артуром Бетербиевым не станет для него сенсационным результатом.

«Прямо сенсацией — нет. Он может выиграть. Я чуть-чуть удивлюсь. Но сенсация — нет. Я в боксе 26 лет. За это время столько сенсаций свершилось. Сенсация и одновременно трагедия для меня была победа Антонио Тарвера над Роем Джонсом. Была сенсация, когда Хуан Мануэль Маркес «выключил» Мэнни Пакьяо. Победа Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко была сенсаций. Но здесь что-то сильное не будет. Это связано с тем, что я уже не удивлюсь никаким ситуациям. Смит — не самый плохой боксер, у него хороший опыт любительский опыт. Его победа не будет такой сенсаций как-то, когда Энди Руис выиграл у Энтони Джошуа», — цитирует Бивола MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Бетербиевым и Смитом пройдет 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед и ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 29 побед и 1 поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bivol-pobede-smita-nad-beterbievym-chut-chut-udivlyus-311990/
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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