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Сегодня, 12:24

Бивол: «Некоторые рождаются с природной силой. У меня ее нет»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) признался, что не знает, кто победит в бою между обладателем временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (29-0) и чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2), добавив, что одни бойцы вкладываются в удар, чтобы сделать его мощным, другие — рождаются с силой, которая делает каждый удар мощным.

«Если честно, я не знаю, кто одержит победу [между Альваресом и Бенавидесом]. Им просто нужно выйти на ринг и сразиться. Тогда и узнаем. Мне кажется, Канело вкладывает больше сил в свои удары. В плане защиты, на мой взгляд, они равны. А вот по скорости они практически не отличаются.

Я почувствовал его [Альвареса] силу. У него действительно очень мощный удар. Кроме того, у него хорошая скорость, сила и интуиция. Но некоторые люди рождаются с такой силой. У меня ее нет. Я могу нанести мощный удар, если захочу вложить в него силу, это я могу сделать осознанно. А некоторые другие боксеры обладают силой в каждом своем ударе. Они могут просто ударить, и их удар уже будет мощным.

Честно говоря, будучи полутяжеловесом, я не чувствовал, что у него [Альвареса] есть та сила, которая дается от рождения. Мне казалось, что он просто вкладывает в каждый удар все, что может, и пытается сделать его максимально мощным», — приводит слова Бивола Seconds Out.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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