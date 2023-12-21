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Сегодня, 22:10

Бивол о Бетербиеве: «Мы никогда не были друзьями. Мне братания с ним не нужны»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к соотечественнику Артуру Бетербиеву.

18 декабря стало известно, что поединок Бивола и Бетербиева может состояться летом 2024 года.

— Перед боем Фьюри и Нганну на званом ужине ты наконец-то встретился с Артуром Бетербиевым. Вы провели битву взглядов. Когда потенциальные соперники встречаются, часто бывает, что они тепло приветствуют друг друга, обнимаются. А между вами, мне показалось, холодок пробежал. Не было теплого приветствия, а после битвы взглядов вы просто разошлись в разные стороны. Разошлись без братания.

— Во-первых, потому что он никогда не был мне другом, я никогда с ним тепло не общался. Когда мы были в сборной, я к нему относился с большим уважением, потому что он был старшим, одним из лидеров, на которых я смотрел, понимая, как лидеры сборной живут. Но мы никогда не были друзьями. Я ни с кем особо из своих соперников не дружил. И у Артура характер такой, что — всё, мы соперники.

— В общем, ты прочувствовал, что не в его стиле ручковаться.

— Я это знал и по сборной. И я не привык лезть к людям, которые как-то холодно относятся. Если он так — ну, не проблема, мне точно эти братания не нужны. У меня есть друзья, с кем можно общаться. Вот с Линдоном Артуром мы можем поздороваться, но мы с ним не стоим, не общаемся.

Дмитрий Бивол (21-0) — чемпион WBA в полутяжелом весе, Бетербиев (20-0) — чемпион в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO.

Дмитрий Бивол. «Мне братания с Бетербиевым не нужны». Бивол: архитектура Петербурга, советский бокс, безвкусные помидоры

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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