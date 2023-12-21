Бивол объяснил, почему сорвался его поединок с Бетербиевым в России

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, почему не удалось провести его бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым в России.

— Когда мы бились с Саламовым [в декабре 2021 года], RCC были заинтересованы в моем бое с Бетербиевым. И он даже есть в контракте — то есть если будет бой с Бетербиевым, то там такие-то и такие-то условия. Но вышло так, что получился бой с Канело. И я не уверен, общались ли вообще с Бетербиевым на эту тему или нет. RCC хотели сделать этот бой в России. Но потом объявили, что в России не будут проводить никаких титульных боев. То есть эта опция [бой с Бетербиевым в России] сразу сгорела. Мы с RCC теперь не можем сделать никаких боев. Не важно — с Бетербиевым или с кем-то другим. Я не могу провести бой в России, пока владею титулом.

К примеру, подписывая на бой с Линдоном Артуром... это контракт не только на один бой. Саудиты хотят делать большие бои. Они очень заинтересованы в моем бое против Бетербиева. Дай бог, все хорошо сложится. Если я выиграю [у Линдона Артура], этот бой будет очень близок.

— Верим.

— Я тоже в это верю. Я вообще должен об этом забыть [о потенциальном бое с Бетербиевым], если честно, и думать о ближайшем бое.

18 декабря стало известно, что поединок Бивола и Бетербиева может состояться летом 2024 года.