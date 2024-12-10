Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:27

Бивол оценил шансы Кроуфорда против Альвареса

Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол оценил возможный исход поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд возрастной? Да, но Кроуфорд — один из моих любимых бойцов. Он очень умен, он знает, как реализовывать свои навыки даже с учетом возраста. Учитывая его стиль, отмечу, что у него хорошие шансы», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Свой последний бой Кроуфорд провел в августе 2024 года, победив Исраила Мадримова единогласным решением судей. Альварес в предыдущем бою победил Эдага Берлангу также единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Сегодня
Вчера
Неделя