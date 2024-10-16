Бивол отказался участвовать в подаче апелляции на результат поединка против Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол не будет участвовать в подаче апелляции на результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева.

В ночь на 13 октября Бивол уступил своему соотечественнику в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На следующий день стало известно, что команда Дмитрия намерена оспорить результат боя.

«Дмитрий против подачи апелляции и отказался в этом участвовать. Он считает, что только реванш расставит все точки в этом противостоянии. Но апелляция будет подана, чтобы выяснить мотивировку решений одного из судей», — приводит ТАСС слова представителя Бивола.

Тренер 33-летнего боксера Дмитрий Кириллов заявил, что был шокирован результатом этого поединка. По его словам, вся команда была уверена в победе Бивола.