Бивол победил Линдона Артура на вечере бокса в Саудовской Аравии

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107).

Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO.

Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.

Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин, в соглавном бою сойдутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.