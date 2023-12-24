Бивол победил Линдона Артура на вечере бокса в Саудовской Аравии

Сегодня, 00:22
Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107).
Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO.
Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.
Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин, в соглавном бою сойдутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.