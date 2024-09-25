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Сегодня, 21:59

Бивол: «Мечтал стать абсолютным чемпионом мира. Бой с Бетербиевым — финальный для достижения цели»

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

— Я всегда хотел провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Всегда хотел боксировать с лучшими соперниками в полутяжелом весе. Вот эти цели и двигали меня вперед в боксе. Сейчас все титулы будут на кону..

Как только я пришёл в профессиональный бокс, я ставил перед собой задачу завоевать все пояса. Я работал над тем, чтобы стать лучшим. И сейчас это финальный бой для достижения цели, — сказал Бивол на пресс-конференции.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Изначально поединок был назначен на 1 июня, но был перенесен из-за травмы Артура.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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