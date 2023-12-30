Источник: Бивол подписал контракт на титульный бой против Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой против соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, информирует журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на незваные источники.

По данным источника, Бетербиев еще не подписал договор, так как проведет поединок против британца Каллума Смита 13 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что встреча боксеров может пройти в марте 2024 года.