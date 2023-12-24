Бивол: «Конор и Роналду топили за меня»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» рассказал, что во время боя с Линдоном Артуром (23-2) он поговорил с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

— В первом ряду сидели Криштиану Роналду и Конор Макгрегор. Мне показалось, что Конор за тебя болел.

— Ты знаешь, он после первого раунда так кричал Линдону. Я на него смотрю и говорю: «Конор, ты чего? Мы же с тобой общались». Он такой: «Все, не буду». И после каждого раунда они с Криштиану топили за меня.

— Он аплодировал.

— Да. Не, ну это смешной момент был. Я просто после раунда иду, и он кричит Линдону. Я на него с шуткой посмотрел. Конечно, он будет болеть за него. Это же его соотечественник.

Бивол победил Артура единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.