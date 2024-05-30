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Сегодня, 10:35

Бивол рассказал, что сыновья впервые будут присутствовать на его бою

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал, что сыновья впервые будут присутствовать на его бою. 1 июня в Эр-Рияде он встретится в поединке против ливийца Малика Зинада.

— На бое с Зинадом будут присутствовать твои сыновья. Это их первое посещение поединка с твоим участием?

— Да. Впервые будут на моем бою. У меня появилось желание, чтобы они посмотрели изнутри, чем занимается их отец. Конечно, это непросто. С другой стороны, я их уже два месяца не видел, соскучился. Сейчас у них школьные каникулы начались. Все так совпало, чтобы они приехали — и посмотрели. Они прилетели два дня назад с моим отцом. Им очень интересно, они любят компании, ходят от одной виллы к другой, плавают, интересуются, когда я буду лицом к лицу с соперником.

Поединок Бивола и Зинада состоится в рамках боксерского вечера на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

Полностью интервью Бивола читайте на сайте «СЭ»

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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