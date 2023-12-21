Бивол рассказал, где готовился к бою с Линдоном Артуром

Российский боксер, чемпион WBA Дмитрий Бивол рассказал, как проходила его подготовка к поединку с британцем Линдоном Артуром.

— Где ты готовился к бою с Линдоном Артуром?

— Мы были в Кыргызстане. Подписали контракт за восемь недель до боя. У нас не было возможности уехать в Штаты, потому что мы бы потеряли неделю — пока приехали бы туда, пока сюда... Тогда у нас осталось бы мало времени на спарринги, мы бы не успели все подготовить к лагерю. Поэтому остались в Кыргызстане. Начал там именно спарринговую работу делать. А сюда приехал за 10 дней до боя.

— Не было проблем со спарринг-партнерами?

— Нет, прям проблем не было. У нас было несколько спарринг-партнеров из сборной Кыргызстана, также мы пригласили одного спарринг-партнера из России. Вроде все нормально прошло.

— А почему согласился на бой, когда до него оставалось всего-то восемь недель? Надоел простой?

— Потому что у меня были договоренности, что я буду боксировать 13 января на DAZN в Штатах. И мы приехали в Кыргызстан на подготовку пораньше. И я же не с нуля начал готовиться. Я уже был на каком-то ходу.

Поединок Дмитрия Бивола с Линдоном Артуром состоится в субботу, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).