Бивол рассказал, как пережил поражение от Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о своем состоянии после поражения от соотечественника Артура Бетербиева.

«Поражение — это было неприятно. Никаких приятных эмоций от этого быть не может. Но важно правильно реагировать на такие ситуации, чтобы они проходили иначе. Делать выводы из произошедшего», — цитирует Бивола ТАСС.

12 октября Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. На 22 февраля 2025 года между боксерами назначен реванш. Он состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).