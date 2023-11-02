Бивол рассказал, когда состоится его следующий бой

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что он вернется на ринг в конце года или в начале 2024-го.

«Мы обсуждали бой в Саудовской Аравии, который, я надеюсь, состоится в конце этого или начале следующего года», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу ProBoxTV.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).