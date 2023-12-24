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Сегодня, 09:17

Бивол рассказал, кому после боя с Линдоном Артуром подарил футболку

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) заявил, что после поединка с Линдоном Артуром (23-2) подарил свою футболку журналисту. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Я видел, ты кому-то подарил футболку.

— Перед боем с Канело все, грубо говоря, болели за Канело, и никто из американских журналистов шансов мне практически не давал. И вот с одним из журналистов на DAZN, забыл, как его зовут, мы сидели, общались, и он такой: «Ты знаешь, я болею за тебя. Ты должен у него выиграть. Все мои коллеги говорят, что выиграет он, а я за тебя». Я говорю: «Я тоже верю». Я отбоксировал, выиграл, он после боя идет: «Я же говорил за тебя!» Я ему говорю: «Держи кофту нашу командную». После боя с Канело я ему подарил. Он так рад был. И после этого он такой: «Ты мой любимый боксер». И он сейчас у меня тоже спрашивал, говорит: «Дай мне командную кофту». Но, к сожалению, у меня нет размеров. Я ему подарил футболку, и он был счастлив.

Бивол победил Артура единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Дмитрий Бивол
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