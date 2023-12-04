Бивол: «Приятно, что я заработал место среди легенд»

Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился воспоминаниями о встрече с легендарными боксерами прошлого, которая произошла в Саудовской Аравии.

— В Эр-Рияде, помимо вас с Артуром Бетербиевым собралась целая куча других великих боксеров. Были ли среди них люди, за которых вы с детства болели?

— Конечно. Шугар Рэй Леонард, Майк Тайсон, Правда, всех этих людей я встречал раньше. Много с кем удалось пообщаться. С Мэнни Пакьяо встретился впервые. Рой Джонс всегда приятен, на душе теплеет, когда его вижу. В 12-13 лет я очень любил смотреть его бои, — приводит Metaratings.ru слова Бивола.

— Подозреваю, что при первых встречах Леонард или Тайсон могли вас не узнать, но не сейчас...

— Мне было очень приятно, что я не просто находился в компании легендарных боксеров, но и то, что меня все реально знали и узнавали. Знали как боксера 2022 года, мои достижения — победы над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. Приятно, что я заработал место среди легенд.

32-летний Бивол провел 21 бой на профессиональном ринге за свою карьеру, во всех из которых одержал победы. 23 декабря он выйдет на поединок против британца Линдона Артура. Встреча состоится в Саудовской Аравии.