Бивол рассказал о встрече с промоутером Бетербиева: «Я приехал пожать ему руку

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что в преддверии боя с Линдоном Артуром (23-1) встретился с главой Top Rank Бобом Арумом, который является промоутером чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Когда мы подписывали контракт с Линдоном Артуром, мы обсуждали бой с Бетербиевым, — сказал Бивол в интервью BoxingScene. — И они действительно заинтересованы в том, чтобы этот бой состоялся. Они сказали нам: «Мы хотим, чтобы этот бой состоялся». Он [Бетербиев], конечно, хочет этого боя. Как взрослый человек, который занимается боксом, он понимает, почему этот бой не мог состояться раньше. Теперь этот бой может произойти с саудовцами. Мы даже разговаривали с Бобом Арумом в Саудовской Аравии. Я приехал пожать ему руку, и он сказал мне: «Теперь мы можем провести этот бой». Я сказал: «Да, Боб, это здорово. Это то, чего я хочу». А он такой: «Артур тоже хочет этого. И мы будем работать над этим».

Раньше я не мог понять, кто может провести этот поединок. Потому что я спросил своего менеджера: «Я хочу драться с Бетербиевым. Кто может это организовать?» Он ответил: «Я не знаю, кто мог бы провести этот бой, потому что вы недостаточно популярны. У тебя контракт с Matchroom, а у него — с Top Rank. Сейчас это сложно сделать». Но теперь я вижу, что саудовцы могут это устроить".

Бивол подерется с Артуром 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.