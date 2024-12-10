Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:03

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «Раз в год и палка стреляет»

Руслан Минаев
Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Российский боксер Дмитрий Бивол допустил, что может нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в реванше.

«И до первого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет», — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных

12 октября Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. На 22 февраля 2025 года между боксерами назначен реванш. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
США и Израиль хотят воспользоваться ситуацией в Сирии. Что пишут СМИ
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой реванш двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
«Бой Тайсона — это комедия с трагедией, старикам нужно дома сидеть!» Костя Цзю: реванш Бетербиева и Бивола, сыновья, Тайсон и Джейк Пол
Валуев о реванше Бивола с Бетербиевым: «Их бой оставил вопросы, которые требуют решений»
Промоутер Боб Арум считает возможным третий бой между Биволом и Бетербиевым
Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева: когда пройдет бой-реванш
Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: когда пройдет бой-реванш
Тактаров — о бое Бивола с Бетербиевым: «Ребята получат такие деньги, которые никогда не зарабатывали в своей жизни»
Сегодня
Вчера
Неделя