Бивол: «В российском законодательстве очень большие пропасти в плане спортивных контрактов»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, как высшее образование по юриспруденции помогает ему изучать контракты на бои. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Мне Геннадий Юрьевич рассказал, что у тебя два высших образования.

— Да.

— По моему, про это тебя не спрашивали.

— Во-первых, я закончил девять классов, потом поступил в колледж физической культуры в Санкт-Петербурге. После колледжа я поступил в университет Лесгафта. Вот сидит мой друг с Краснодара, который учился в Кубанском аграрном государственном университете. Мы познакомились, и я много ездил в Краснодар, и получилось так, что Рубен меня агитировал поступить в Кубанский государственный аграрный университет на факультет юриспруденции. В тот момент, когда я это все хотел. У меня есть дела, много всяких бумаг, контрактов, которые на самом деле мне даже помогли при сдаче экзаменов, и которые, в принципе, схожи с этой тематикой.

— В общем, ты сам можешь свой контракт изучить.

— Я стараюсь изучать, и причем не только спортивные, но и строительные контракты стараюсь изучать, по найму рабочих и так далее.

— Вы дом строите?

— У меня были небольшие инвестиции, где я старался вникнуть. Я все равно пользуюсь услугами юристов, но, тем не менее, я сам стараюсь прочитать, потому что я такой дотошный. У меня даже строители если ремонт делают в квартире, то я приду и начинаю их допрашивать «А зачем? А почему? А как? А какой размер трубы должен отходить от стиральной машины? Какие полки, размеры, какая толщина? Это шпон, пластик или ламинат?» Я такой дотошный.

В магазине я тоже дотошный. Все ремонты, которые в квартирах, я сам дотошно все делал, вплоть до того, что дизайн подбирал с дизайнером, выбирал все. Я получаю удовольствие от этого. Так же с контрактами. Конечно, боксерскими контрактами занимаются больше менеджер с юристом, потому что контракты сложные. Но я стараюсь в них вникать. У нас в российском законодательстве, кстати, очень большие пропасти есть в плане спортивных контрактов. И я это понял, изучая.

— Ты имеешь в виду какие-то условия, невыгодные для спортсменов?

— Многие моменты не предусмотрены, куда может попасть спортсмен, промоутер, менеджер. Эта среда у нас не настолько развита еще в стране, как на Западе, как в Штатах. В профессиональном спорте на законодательном уровне нужны подправления.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.