Бивол: «Если выиграю у Линдона Артура, бой Бетерииевым сразу станет близок»

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол считает, что в случае его победы над Линдоном Артуром поединок с чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым станет близок к реализации.

«Саудиты хотят делать большие бои, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — И они очень заинтересованы в моем бое против Бетербиевым. Дай Бог, все хорошо сложится, и этот бой станет близок сразу. Саудиты заинтересованы. Мы тоже будем договариваться с Бетербиевым о бое».

Ранее появилась информация, что в контракте между Биволом и RCC Boxing Promotions прописана возможность организации боя с Бетербиевым. По словам Бивола, проведение этого боя в России невозможно.

«Когда мы бились с Саламовым [в декабре 2021 года], RCC были заинтересованы в моем бое с Бетербиевым, — отметил Бивол. — И он даже есть в контракте — то есть если будет бой с Бетербиевым, то там такие-то и такие-то условия. Но вышло так, что получился бой с Канело. И я не уверен, общались ли вообще с Бетербиевым на эту тему или нет. RCC хотели сделать этот бой в России. Но потом объявили, что в России не будут проводить никаких титульных боев. То есть эта опция [бой с Бетербиевым в России] сразу сгорела. Мы с RCC теперь не можем сделать никаких боев. Не важно — с Бетербиевым или с кем-то другим. В России я не могу провести бой, пока владею титулом».

Бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром состоится 23 декабря в Эр-Рияде.