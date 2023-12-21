Бивол: «Стараюсь не думать о том, что я фаворит боя с Артуром. Это просто мнение людей»

Российский боксер, чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, как относится к предстоящему поединку с британцем Линдоном Артуром.

— Тебя ждет бой с Линдоном Артуром. Ты явный фаворит — 1 к 10, 1 к 11 или даже 1к 12 у букмекеров. Как к этому относишься?

— Я стараюсь об этом вообще не думать, потому что это лишний раз может тебя либо расстроить, либо, наоборот, чересчур придать ненужной уверенности. Поэтому я стараюсь думать только о том, что мне просто нужно выйти в ринг. Мне нужно максимально хорошо сохранить себя ментально, физически и сделать свою работу. А это просто мнение людей.

— Смотрел бои соперника?

— Смотрел. У него неплохой джеб, он высокий, а с высокими всегда не так просто работать, Тем более когда они используют длину своих рук. Он использует джеб, старается держать дистанцию, старается встречать правой. Он неактивный, работает вторым номером, больше пассивничает.

— Твой предыдущий соперник — Зурдо Родригес — еще выше ростом.

— Да, выше, но он другого плана боец. Линдона Артура можно больше сравнить, мне кажется, с Крэйгом Ричардсом или с Лениным Кастильо. Они все неудобные по-своему. Это человек, который не очень хочет пропустить удар и в первую очередь думает о защите. Бывают трудности. Ну, посмотрим.

Поединок Бивола и Артура состоится в субботу, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).