Бивол вывесил флаги России и Киргизии в раздевалке перед боем с Артуром

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол вывесил флаг Киргизии и России перед поединком с британцем Линдоном Артуром на вечере бокса в Эр-Рияде.

Также боксера объявили перед выходом на ринг как «киргиз из Калифорнии».

Бивол победил Артура. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Россиянин защитил титул чемпиона мира WBA (Super) и стал чемпионом мира по версии IBO.

Теперь на счету Бивола 22 победы в 22 поединках. Британец потерпел второе поражение в 25 боях.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.