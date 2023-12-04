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Сегодня, 10:44

Бивол заявил, что его бой с Бетербиевым прописан в контракте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол признался, что у него существует контракт с промоутером RCC Германом Титовым, который включает в себя бой с Артуром Бетербиевым.

«Когда мы подписывали контракт с RCC, одним из наших желаний было то, чтобы нас сделали бой с Бетербиевым. И это было прописано в контракте. Действителен ли еще контракт? Надо уточнить. В контракте был пункт, что мы подеремся за титулы, но сейчас в России не проводят титульные поединки. Бой Бетербиева летом 2024 года? Все возможно. Очень даже близко к тому, что может состояться. Но не надо забегать вперед. Потому что мне еще боксировать 23-го числа с Артуром, а Бетербиеву надо победить Каллума Смита. Но это реальнее, чем было раньше», — приводит слова Бивола MMA.Metaratings.ru.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bivol-moi-boi-s-beterbievym-propisan-v-kontrakte-311818/
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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