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Сегодня, 11:31

Тищенко: «Бивол был сильнее. Еще до боя предполагал, что все закончится досрочно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Дмитрия Бивола над ливийцем Маликом Зинадом на турнире в Эр-Рияде.

«Еще до боя предполагал, что все закончится досрочно. Конечно, Бивол был сильнее. Учитывая всю ситуацию, когда Биволу пришлось менять соперника, это был оптимальный выход, чтобы не было простоя. Для самого боксера это хорошо. Команда сработала отлично: смогла найти хоть кого-то ему в соперники. Но думаю, сильно выбирать не приходилось, особо не было шансов найти хорошего оппонента за такой короткий период», — сказал Тищенко «СЭ».

33-летний россиянин впервые с марта 2018 года победил досрочно. На счету Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 23 поединках.

Ранее Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Артура Бетербиева пройдет 12 октября.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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