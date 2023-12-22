Бивола на дуэли взглядов представили как уроженца Киргизии из Калифорнии

Чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола представили как уроженца Киргизии из города Индио (штат Калифорния, США). Момент произошел на взвешивании перед боем с британцем Линдоном Артуром.

Ранее 33-летний россиянин рассказал, что считает себя плодом Советского Союза.

«Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», — заявил Бивол.

В мае 2022 года руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) запретило Биволу выходить на бой против мексиканца Сауля Альвареса под флагом и гимном России и исполнять песню Виктора Цоя «Группа крови». Вместо этого организаторы поединка подсветили туннель в цветах флага Киргизии и также представили россиянина «боксером из Калифорнии».

Бивол проведет бой с Артуром 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок станет третьим по значимости на турнире Matchroom Boxing. Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России официальной трансляции турнира не будет. Бесплатно в прямом эфире следить за поединками можно в тематических Telegram-каналах и группах в соцсети «ВКонтакте».

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