Бивола перед боем с Артуром представили как уроженца Киргизии из Калифорнии

Чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола перед боем с британцем Линдоном Артуром представили как уроженца Киргизии из Калифорнии.

Организаторы боев подобным образом представляют 33-летнего боксера с 2022 года, хотя он всегда представлял Россию. Ранее Бивола представили уроженцем Киргизии на дуэли взглядов.

Бивол проводит бой с Артуром в главном карде. Он вышел на бой с Артуром под песню «Группа крови» группы «Кино».

Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин, в соглавном бою сойдутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.