Биволу не предлагали провести реванш с Альваресом

Российскому боксеру Дмитрию Биволу не предлагали провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса.

«Конкретных предложений провести реванш с Альваресом не поступало», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Россиянин победил Альвареса единогласным решением судей в мае 2022 года на турнире в Лас-Вегасе.

Всего 32-летний Бивол одержал 21 победу в профессиональной карьере. Он является действующим обладателем титула в полутяжелом весе по версии WBA. На счету 33-летнего Альвареса 59 побед, 2 поражения и 2 ничьих.