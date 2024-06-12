Джейк Пол и Майк Перри подерутся 20 июля

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) встретится с экс-бойцом UFC и действующим бойцом Bare Knuckle Fighting Championship Майком Перри (0-1) 20 июля в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса, сообщает Happy Punch. Анонс поединка состоится в ближайшее время.

Пол должен был подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6), но бой был перенесен на 15 ноября из-за состояния здоровья Тайсона.

Перри выступал на профессиональном ринге один раз. В 2015-м он проиграл Кеннету Макнилу (13-5) нокаутом в четвертом раунде.