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Сегодня, 07:11

Бо Никал подерется с Полом Крейгом 16 ноября на UFC 309

Давид Хачатрян
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Американский средневес Бо Никал (5-0) подерется с шотландцем Полом Крейгом (17-8) 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сообщил инсайдер Realkevink в соцсети X.

Крейг идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кайо Борральо (17-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Никал провел в UFC три боя, и все три выиграл досрочно. В прошлом бою он одолел Коди Брандэйджа (10-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бо Никал
Пол Крейг
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