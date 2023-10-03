Боб Арум назвал боксера, которого «никто и никогда не победит»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) выйдет победителем в любом поединке.

«Шакур — вундеркинд, — начал Арум в интервью Fight Hub TV. — Я считаю, что он — невероятный боец. Большой, большой талант. Мы платим его соперникам деньги, которых они еще не видели, но иногда это работает, иногда — нет.

Мы заключили сделку с Фрэнком Мартином, заплатив ему в семь или восемь раз больше, чем он когда-либо зарабатывал. Промоутер Фрэнка Том Браун согласился на это, мы заключили сделку, а потом этот парнишка отказался. Я не знаю, что у этих ребят на уме. Но по ходу дела мы найдем талантливых бойцов для поединка с Шакуром.

Парень, с которым он будет драться 16 ноября, — крепкий малый, он даст ему очень хороший бой. Но, скажу честно, я не думаю, что кто-то когда-нибудь побьет Шакура».

Стивенсон долгое время не мог найти соперника, так как сразу три бойца отказались с ним драться, в числе которых экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3), Айзек Круз (25-2) и Фрэнк Мартин (18-0).

Стивенсон должен подраться против Эдвина Де Лос Сантоса (26-1) за вакантный титул WBC в легком весе 16 ноября в Лас-Вегасе, США.