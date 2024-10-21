Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:16

Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Промоутер Боб Арум назвал возможную дату второго боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Так как фестиваль боев в Эр-Рияде завершается в феврале, ближайшая дата реванша — следующий октябрь. Каждый из этих ребят проведет по поединку с другими боксерами, и потом они встретятся в октябре», — цитирует Арума журналист Дэн Рафаэл в соцсети X.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»
Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик
Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева
Бетербиев: «Жена Бивола болела за меня? Неприятно»
Журова неоднозначно оценила выступления Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим»
Бетербиев — о следующем бое: «Это зависит не только от меня, но и от организаторов»
Сегодня
Вчера
Неделя