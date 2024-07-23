Боб Арум объяснил отказ Ломаченко драться с Дэвисом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) не будет драться до конца года из-за ситуации в личной жизни.

«Мы еще увидим Ломаченко на ринге, он ясно дал это понять. «Лома» не планирует проводить бои до конца года. Это связано с его личной жизнью и ситуацией в Украине.

Относительно соперника, есть вероятность, что в первом квартале следующего года Ломаченко встретится с «Танком». Ломаченко уже заработал достаточно денег и может позволить себе сделать перерыв", — сказал Арум BoxingScene.

Ранее стало известно, что Ломаченко отказался драться с Джервонта Дэвисом (30-0) и планирует взять перерыв до конца года.