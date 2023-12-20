Боб Арум подтвердил, что Ломаченко и Камбосос подерутся за вакантный титул IBF в легком весе в Австралии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) сойдутся в поединке за вакантный титул IBF в легком весе в апреле 2024-го в Австралии.

«Мы пытаемся окончательно договориться о поединке за титул чемпиона мира в легком весе между Ломаченко и Камбососом. Я действительно верю, что мы добились большого прогресса. Я верю, что этот бой состоится в апреле в Австралии. Я с нетерпением жду этого», — сказал Арум BoxingScene.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) оставил пояса, перейдя в первый легкий вес. Таким образом, чемпионом в легком весе по версии WBA стал Джервонта Дэвис (29-0), а по версии WBC — Шакур Стивенсон (21-0). Титулы IBF и WBO остаются вакантными.