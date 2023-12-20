Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:01

Боб Арум подтвердил, что Ломаченко и Камбосос подерутся за вакантный титул IBF в легком весе в Австралии

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) сойдутся в поединке за вакантный титул IBF в легком весе в апреле 2024-го в Австралии.

«Мы пытаемся окончательно договориться о поединке за титул чемпиона мира в легком весе между Ломаченко и Камбососом. Я действительно верю, что мы добились большого прогресса. Я верю, что этот бой состоится в апреле в Австралии. Я с нетерпением жду этого», — сказал Арум BoxingScene.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) оставил пояса, перейдя в первый легкий вес. Таким образом, чемпионом в легком весе по версии WBA стал Джервонта Дэвис (29-0), а по версии WBC — Шакур Стивенсон (21-0). Титулы IBF и WBO остаются вакантными.

Бокс
Василий Ломаченко
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Девин Хейни подтвердил, что Гарсия связался с ним для организации боя