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Сегодня, 22:17

Богатырев: «Такие бои, как с Полом, делают Тайсона жалким»

Алина Савинова
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Боец ACA Адам Богатырев оценил боксерский поединок между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.

Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.

«Я посмотрел бой Тайсона с Полом, что могу сказать... В принципе все было ожидаемо. Надо отдать должное Майку, что продержался все восемь раундов, учитывая в каком он возрасте и какие были уроны за всю его спортивную карьеру. Плюс мы все знаем о его состоянии здоровья. Пол аккуратно работал с ним всю дистанцию. И в конце боя проявил уважение, это был достойный жест с его стороны. Майк — легенда. Но при этом такие бои делают Тайсона жалким, а мы привыкли видеть железного Тайсона», — цитирует Богатырева RT.

Ранее сообщалось, что Тайсон намерен провести следующий боксерский поединок в 2025 году. Всего на его счету 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений.

Источник: RT
Бокс
Адам Богатырев
Джейк Пол
Майк Тайсон

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