Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: кард и где смотреть трансляцию сегодня

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Боксерский турнир «The day of reckoning» («Судный день») пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, в субботу. Турнир, организованный в рамках ежегодного туристического фестиваля в Саудовской Аравии, начнется в 19.00 по московскому времени.
Главным событием боксерского вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура
Основная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также покажет Первый канал. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.
Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!
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