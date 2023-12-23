Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: кард и где смотреть трансляцию сегодня

Сегодня, 10:00
Боксерский турнир от Matchroom Boxing пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, в субботу. Вечер бокса начнется в 21.00 по московскому времени.
Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура
Полный кард боксерского турнира 23 декабря
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира от Matchroom Boxing. В России официальной трансляции турнира не будет. Бесплатно в прямом эфире следить за поединками можно в тематических Telegram-каналах и группах в соцсети «ВКонтакте». Также ивент будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт».
Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире покажет Первый канал. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.
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