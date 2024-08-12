Блэр Коббс: «Бетербиев обладает колоссальной силой. Не знаю, как Бивол сможет противостоять ему»

Обладатель титула WBC-NABF в полусреднем весе Блэр Коббс (17-1) сомневается, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) справится с силой чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Артур Бетербиев обладает колоссальной силой. Не знаю, как Бивол сможет противостоять ему, — сказал Блэр Pro Boxing Fans. — Мне кажется, что Бивол не сможет выстоять против Бетербиева. Но это будет очень зрелищный бой. Возможно, Бивол сможет нанести много ударов и даже начнет набирать очки, но это будет непросто. Это будет очень напряженное противостояние, на которое стоит посмотреть. Жду с нетерпением».

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.