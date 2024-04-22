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Сегодня, 08:05

Девин Хейни сделал заявление после поражения Гарсии: «Я сражался как чемпион»

Давид Хачатрян
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Чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) заявил, что у него не сломана челюсть, как предполагали фанаты.

«Альхамдулиллах, Аллах — лучший планировщик, он не допускает ошибок... Я сражался как настоящий чемпион. Поднялся с канваса и продолжил бой. Я на 100 процентов в порядке и с удовольствием проведу реванш, пока мы оба набираем вес. Я ничего не сломал. Как я уже сказал, я в порядке», — написал Хейни в соцсети X.

Райан Гарсия (25-1) победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Бокс
Девин Хейни
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