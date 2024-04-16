Бивол: «Бетербиев по-своему уникален — у меня еще не было соперника с таким комплектом качеств»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился мнением об отношении к соотечественнику — чемпиону мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиева. Бой между ними состоится 1 июня в Эр-Рияде.

«Честно скажу, ничего личного между нами нет. Когда я пришел в сборную [России], он уже был лидером. Я часто наблюдал его спарринги и тренировки. У Бетербиева всегда была репутация крепкого панчера.

Были ли у меня такие соперники ранее? Конечно же Бетербиев по-своему уникален своей жесткостью. Может какие-то черты, свойственные Бетербиеву были и у других соперников. Но такого комплекта, конечно, не было [ни у кого]», — сказал Бивол в интервью телеканалу «Россия 24».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.