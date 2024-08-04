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Сегодня, 17:13

Двали: «Надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Двали рассказал о том, что готовится к операции на глаз.

«Пока не готов давать масштабные комментарии. Если вкратце, то готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью», — приводит слова Двали сайт Matchtv.ru.

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28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Источник: https://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI2089106_Gotovlus_k_operacii_O_vozvrashhenii_v_boks_nichego_ne_mogu_skazat_Nadejus_khota_by_na_vosstanovlenije_zrenija__Dvali
Дмитрий Двали
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