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Сегодня, 17:04

Боксер Джонсон будет работать тренером в Самаре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боксер Кевин Джонсон получит прописку в Самаре, где будет работать тренером в Центре олимпийской подготовки, сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Сейчас Кевин получит прописку в Самаре, там у него будет квартира. Он будет работать тренером в Центре олимпийской подготовки. У него будет официальная должность», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

44-летний Джонсон на профессиональном ринге провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

Источник: ТАСС
Владимир Хрюнов
Кевин Джонсон
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