Боксер Джонсон получил несколько предложений о работе в Самаре

Боксеру Кевину Джонсону поступило несколько предложений о работе в Самаре.

«В Кевине заинтересованы несколько спортивных клубов и школ, уже есть предложения», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество «Владимирович». Ранее боксер сообщал, что планирует жить в Самаре и работать тренером.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью.