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Сегодня, 10:33

Геннадий Головкин: «Я не завершил карьеру»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2) признался, что готов вернуться на ринг, если ему поступит интересное предложение.

«Я не завершил карьеру. Я никогда не объявлял об этом, не в моем характере делать такие заявления. Для меня жизнь — это мгновение. Поэтому, если появится возможность или произойдут какие-то события, вы можете снова увидеть на ринге Геннадия Головкина», — сказал Головкин Mayan Tiger Sports Journalist.

Головкин в прошлом бою проиграл Саулю Альваресу (61-2) единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). Бой состоялся 17 сентября 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Геннадий Головкин
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