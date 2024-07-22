Геннадий Головкин: «Я не завершил карьеру»

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2) признался, что готов вернуться на ринг, если ему поступит интересное предложение.

«Я не завершил карьеру. Я никогда не объявлял об этом, не в моем характере делать такие заявления. Для меня жизнь — это мгновение. Поэтому, если появится возможность или произойдут какие-то события, вы можете снова увидеть на ринге Геннадия Головкина», — сказал Головкин Mayan Tiger Sports Journalist.

Головкин в прошлом бою проиграл Саулю Альваресу (61-2) единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). Бой состоялся 17 сентября 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.